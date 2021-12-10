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Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира

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Он оказался недосягаем для Непомнящего

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира

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Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий провели 11-ю партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Четвёртое в этом титульном матче. После 11 партий счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена. Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, так как даже три победы в оставшихся трёх партиях не помогут россиянину сравнять счёт.

Напомним, первые пять, а также седьмая и 10-я партии завершились вничью.

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В статье: Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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