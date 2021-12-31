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Титулованный украинский дзюдоист Зантарая завершает карьеру

Другие виды
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Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва

Титулованный украинский дзюдоист Зантарая завершает карьеру

фото - ijf.org

Новина українською

«Завершает карьеру наш многолетний лидер сборной Георгий Зантарая. Наверное, Олимпийские игры были его последними соревнованиями высокого уровня.

К сожалению, ему не удалось завоевать настолько желанную олимпийскую медаль. Но все-таки возраст сказался – в Токио ему уже было 33 года. Это очень большой возраст для такой категории», - сказал Дуброва.

Зантарая за карьеру выиграл 33 медали – украинец становился чемпионом мира в 2009 году, дважды побеждал на чемпионате Европы и брал золото на Европейских играх 2019 года в Минске.

На Олимпийских играх в Токио Георгий Зантарая в 1/8 финала проиграл словенцу Адриану Гомбочу.

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В статье: дзюдо Георгий Зантарая
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Источник:
Xsport.ua

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