Украина играет с Сербией на старте гандбольного Евро-2022. Текстовая трансляция матча

Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы в 19:00 по киевскому времени в Сегеде (Венгрия) сыграет с командой Сербии.

Следить за главными событиями матча чемпионата Европы по гандболу между сборными Украины и Сербии вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Текстовая трансляция матча

Евро-2022. Групповой этап. 1-й тур

Сербия – Украина 17:11

39 минута. В двойном меньшинстве Украина провела последние минуты. Отстают «сине-желтые» на 8 мячей (14:22).

36 минута. Заработало нападение у нашей сборной, вот только в обороне постоянные провалы. 14:20 – превосходство Сербии становится угрожающим.

33 минута. Турченко классным низовым броском распечатал ворота сербов! 11:18.

Матч возобновился!

Первый тайм завершен!

На экваторе матча Украина проигрывает Сербии со счетом 11:17.

27 минута. Кравченко и Артеменко забивают две подряд атаки. Проблема в том, что и Сербия пополняет свой голевой баланс (10:15).

25 минута. Таймаут при счете 8:13 не в пользу Украины. Даже в большинстве не забиваем и пропускаем.

23 минута. Горига отметился классным броском в девятку, но вскоре заработал две минуты удаления. В большинстве Сербия без проблем разбирается с обороной украинцев (8:12).

20 минута. Не хватает вариативности украинцам в атаке, чего не скажешь про Сербию. Разрыв в счете достиг четырех мячей – 6:10.

17 минута. Кравченко и Тильте по разу расписались в воротах Сербии, но счет все равно пока не радует – 6:8.

13 минута. Плохо украинцы играют в большинстве – не удается взломать оборонительные порядки Сербии. Уступаем 4:7.

10 минута. Горига и Ильченко не отпускают Сербию в отрыв – 4:5. Еще и две минуты меньшинства для соперника Украины.

7 минута. Ильченко точен с 9-метровой дистанции. Тут же Украина получает шанс выйти вперед, но Тильте не смог реализовать 7-метровый бросок – 2:3 в пользу сербов.

4 минута. В меньшинстве Украина пропускает два подряд мяча – 2:1 в пользу Сербии.

2 минута. Артеменко открывает счет после выхода один на один с вратарем! И тут же украинцы успешно отработали в обороне.

Матч начался!

Составы команд:

Сербия: Борзас, Митич, Пехмальбец, Радович, Зотич, Бомаштар, Воркапич, Джорджич, Джукич, Иванишевич, Кукич, Марсенич, Милосавлевич, Орбович, Пешич, Радивоевич, Сретенович, Цупара.

Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов.

Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу среди мужчин между командами Украины и Сербии. Поединок стартует через 15 минут – в 19:00 по Киеву.