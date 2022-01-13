  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина играет с Сербией на старте гандбольного Евро-2022. Текстовая трансляция матча
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина играет с Сербией на старте гандбольного Евро-2022. Текстовая трансляция матча

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Болейте за украинских парней вместе с UA-Футбол!

Украина играет с Сербией на старте гандбольного Евро-2022. Текстовая трансляция матча

фото - ФГУ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по гандболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы в 19:00 по киевскому времени в Сегеде (Венгрия) сыграет с командой Сербии.

Следить за главными событиями матча чемпионата Европы по гандболу между сборными Украины и Сербии вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Текстовая трансляция матча

Евро-2022. Групповой этап. 1-й тур

Сербия – Украина 17:11

39 минута. В двойном меньшинстве Украина провела последние минуты. Отстают «сине-желтые» на 8 мячей (14:22).

36 минута. Заработало нападение у нашей сборной, вот только в обороне постоянные провалы. 14:20 – превосходство Сербии становится угрожающим.

33 минута. Турченко классным низовым броском распечатал ворота сербов! 11:18.

Матч возобновился!

Первый тайм завершен!

На экваторе матча Украина проигрывает Сербии со счетом 11:17.

27 минута. Кравченко и Артеменко забивают две подряд атаки. Проблема в том, что и Сербия пополняет свой голевой баланс (10:15).

25 минута. Таймаут при счете 8:13 не в пользу Украины. Даже в большинстве не забиваем и пропускаем.

23 минута. Горига отметился классным броском в девятку, но вскоре заработал две минуты удаления. В большинстве Сербия без проблем разбирается с обороной украинцев (8:12).

20 минута. Не хватает вариативности украинцам в атаке, чего не скажешь про Сербию. Разрыв в счете достиг четырех мячей – 6:10.

17 минута. Кравченко и Тильте по разу расписались в воротах Сербии, но счет все равно пока не радует – 6:8.

13 минута. Плохо украинцы играют в большинстве – не удается взломать оборонительные порядки Сербии. Уступаем 4:7.

10 минута. Горига и Ильченко не отпускают Сербию в отрыв – 4:5. Еще и две минуты меньшинства для соперника Украины.

7 минута. Ильченко точен с 9-метровой дистанции. Тут же Украина получает шанс выйти вперед, но Тильте не смог реализовать 7-метровый бросок – 2:3 в пользу сербов.

4 минута. В меньшинстве Украина пропускает два подряд мяча – 2:1 в пользу Сербии.

2 минута. Артеменко открывает счет после выхода один на один с вратарем! И тут же украинцы успешно отработали в обороне.

Матч начался!

Составы команд:

Сербия: Борзас, Митич, Пехмальбец, Радович, Зотич, Бомаштар, Воркапич, Джорджич, Джукич, Иванишевич, Кукич, Марсенич, Милосавлевич, Орбович, Пешич, Радивоевич, Сретенович, Цупара.

Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов.

Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу среди мужчин между командами Украины и Сербии. Поединок стартует через 15 минут – в 19:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...