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Сидите как крысы и молчите. Белодед обратилась к российским спортсменам после вторжения в Украину
Украинка шокирована позицией коллег из страны-оккупанта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовая призера Олимпиады в Пекине и неоднократная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед высказалась на фоне начала полномасштабной войны России против Украины.
«Очень противно наблюдать за русскими спортсменами, которые не выставили ни одного слова поддержки в сторону Украины и мира. Когда весь мир стоит на ногах, когда мы ночами не спим и молимся, чтобы не убили наших родных и не разбомбили дом.
Вы просто сидите на жопах как крысы и молчите, тихо наблюдая. Когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы ваша власть прекратила войну. Перепуганные и гадкие люди. Вам все вернется», - написала Белодед в Instagram.
Напомним, утром 24 февраля Россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву.
В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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