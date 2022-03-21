Норвегия будет бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если россия примет участие в соревнованиях

Норвежская федерация плавания будет бойкотировать грядущий чемпионат мира по водным видам спорта, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в нём российских и белорусских спортсменов.

Соревнования пройдут в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля. С тем же призывом ранее выступили Швеция, Швейцария, Польша и Германия.

"Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран", — приводит слова президента норвежской федерации Като Братбакк NRK.