УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Норвегия будет бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если россия примет участие в соревнованиях
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норвегия будет бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если россия примет участие в соревнованиях

Другие виды
(1 голосов)

Правильное решение

Норвегия будет бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если россия примет участие в соревнованиях

Новина українською

Норвежская федерация плавания будет бойкотировать грядущий чемпионат мира по водным видам спорта, если Международная федерация плавания (FINA) допустит до участия в нём российских и белорусских спортсменов.

Соревнования пройдут в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля. С тем же призывом ранее выступили Швеция, Швейцария, Польша и Германия.

"Мы находимся в процессе разработки совместной декларации северных стран", — приводит слова президента норвежской федерации Като Братбакк NRK.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сборная Норвегии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...