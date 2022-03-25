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Белодед о войне с россией: Самое время поставить точку в этой страшной истории
Дзюдоистка уверена в победе Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram рассказала, что россиян ждет очень плохой конец в войне с Украиной:
"Самое время поставить точку в этой страшной истории. Мы победим в битве за свою свободу. Эта наша страна и наша воля!", - написала теннисистка.
Напомним, что в матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка. В игровом моменте сцепились форвард "Санз" Джей Краудер и центровой "Вулвз" Карл-Энтони Таунс.
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