Белодед о войне с россией: Самое время поставить точку в этой страшной истории

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram рассказала, что россиян ждет очень плохой конец в войне с Украиной:

"Самое время поставить точку в этой страшной истории. Мы победим в битве за свою свободу. Эта наша страна и наша воля!", - написала теннисистка.

Напомним, что в матче Миннесоты и Финикса произошла массовая стычка. В игровом моменте сцепились форвард "Санз" Джей Краудер и центровой "Вулвз" Карл-Энтони Таунс.