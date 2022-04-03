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Галичанка уступила во втором полуфинале Кубка Европы по гандболу
Обидное поражение после камбэка в первом матче
Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен
Львовская "Галичанка", чемпион Украины по гандболу, проиграла в ответном матче полуфинала Кубка Европы испанской "Рокаса Гран Канарии" со счетом 34:27. Матч проходил в Испании, в городе Тельде.
В первом матче "Галичанка" сенсационно одержала победу, совершив камбэк на последних секундах игры, которая завершилась со счетом 20:19. По сумме двух матчей счет 53:47 в пользу "Рокаса Гран Канарии", которая и проходит в финал турнира.
Испанская команда является двукратным победителем Кубка Европы по гандболу. "Гран Канариа" побеждала в финале сезона 2015/16 турецкую "Кастамону", и в финале сезона 2018/19 польский "Погонь Щецин".
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