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Украинец Алексей Новиков – Сильнейший человек Европы 2022. Видео
Стронгмен посвятил титул Украине
Фото: News Story Ukraine
Украинский ломус Алексей Новиков победил в соревновании "Сильнейший человек Европы-2022" в британском Лидсе. Он добыл победу в двух из пяти упражнений турнира, заняв итоговое первое место. Титул он посвятил Украине:
"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим, мы наисильнейшие – запомните это. Мы выиграем и станем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо, я вам это обещаю. Слава Украине!"
Украинский ломус в ноябре 2020 года занял первое место на турнире "Сильнейший человек мира-2020" во Флориде, США. Также ему принадлежит четыре звания "Сильнейший человек Украины": 2016, 2017, 2018 и 2019 годов.
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