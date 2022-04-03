Украинец Алексей Новиков – Сильнейший человек Европы 2022. Видео

Украинский ломус Алексей Новиков победил в соревновании "Сильнейший человек Европы-2022" в британском Лидсе. Он добыл победу в двух из пяти упражнений турнира, заняв итоговое первое место. Титул он посвятил Украине:

"Эту победу я посвящаю Украине. Мы победим, мы наисильнейшие – запомните это. Мы выиграем и станем самой цветущей страной на планете. Мы будем жить очень хорошо, я вам это обещаю. Слава Украине!"

Украинский ломус в ноябре 2020 года занял первое место на турнире "Сильнейший человек мира-2020" во Флориде, США. Также ему принадлежит четыре звания "Сильнейший человек Украины": 2016, 2017, 2018 и 2019 годов.