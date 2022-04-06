УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Горуна: Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горуна: Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага

Другие виды
(1 голосов)

Спортсмен сейчас в рядах теробороны

Горуна: Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна высказался о войне в Украине.

"Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага. Весь цивилизованный мир видит правду и происходящее. Они понимают, что это глупо. Делать это нет смысла. Даже если россияне удастся завоевать Украину, что они будут делать с этой территорией?Они разрушают все. Они убивают и уничтожают полностью. Потом земля выжжена. Зачем они нужны после этого? Нет смысла в том, что они делают. Они просто убивают. Они просто насилуют, разрушают и убивают.

Все это понимают, поэтому у нас есть поддержка оружием, медициной, деньгами, волонтерской помощью, всем необходимым. Даже люди не просто поддерживают нас материально или словами, они приходят сюда и борются за нас. Многие американцы, европейцы, японцы со всего мира. Кто может воевать, тот воюет, кто может быть полезен в медицине, тот служит здесь. Все они помогают нам. Это невероятно ввиду того, что происходит прямо сейчас. Не только наша нация сплочена как никогда, но весь мир с нами и все объединены одной идеей. Странно за этим наблюдать", – сказал Горуна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Станислав Горуна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...