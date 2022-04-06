Горуна: Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага

Известный украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна высказался о войне в Украине.

"Весь мир объединился против одного общего зла, одного общего врага. Весь цивилизованный мир видит правду и происходящее. Они понимают, что это глупо. Делать это нет смысла. Даже если россияне удастся завоевать Украину, что они будут делать с этой территорией?Они разрушают все. Они убивают и уничтожают полностью. Потом земля выжжена. Зачем они нужны после этого? Нет смысла в том, что они делают. Они просто убивают. Они просто насилуют, разрушают и убивают.

Все это понимают, поэтому у нас есть поддержка оружием, медициной, деньгами, волонтерской помощью, всем необходимым. Даже люди не просто поддерживают нас материально или словами, они приходят сюда и борются за нас. Многие американцы, европейцы, японцы со всего мира. Кто может воевать, тот воюет, кто может быть полезен в медицине, тот служит здесь. Все они помогают нам. Это невероятно ввиду того, что происходит прямо сейчас. Не только наша нация сплочена как никогда, но весь мир с нами и все объединены одной идеей. Странно за этим наблюдать", – сказал Горуна.