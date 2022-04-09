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Александр Абраменко перечислил большую сумму в помощь Украине

Другие виды
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Благородный поступок

Александр Абраменко перечислил большую сумму в помощь Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион и серебряный призер Зимних Олимпийских игр Александр Абраменко перечислил на нужды Украинского государства 100 тысяч призовых. Из них 50 тысяч ушло на нужды волонтеров в Николаеве, а еще 50 тысяч – на нужды благотворительного фонда Страна спорта.

"Александр нас набрал и предложил перечислить 50 тысяч гривен на нужды Страны спорта. Мы встретились в Киеве, олимпийский чемпион во время встречи перевел помощь на счет Страны спорта.

Благодарны Александру за поддержку и доверие", – сказал соучредитель благотворительного фонда Геннадий Миколайчук.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы.

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В статье: Александр Абраменко
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