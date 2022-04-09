Александр Абраменко перечислил большую сумму в помощь Украине

Чемпион и серебряный призер Зимних Олимпийских игр Александр Абраменко перечислил на нужды Украинского государства 100 тысяч призовых. Из них 50 тысяч ушло на нужды волонтеров в Николаеве, а еще 50 тысяч – на нужды благотворительного фонда Страна спорта.

"Александр нас набрал и предложил перечислить 50 тысяч гривен на нужды Страны спорта. Мы встретились в Киеве, олимпийский чемпион во время встречи перевел помощь на счет Страны спорта.

Благодарны Александру за поддержку и доверие", – сказал соучредитель благотворительного фонда Геннадий Миколайчук.