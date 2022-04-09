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Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка Европы в марте
Наша гордость
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады 2020 и чемпионка Европы по прыжкам в высоту 2022 Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой континента в марте.
Напомним, что наша соотечественница победила в Белграде (ЧЕ 2022) с результатом 2,02 метра.
Напомним, что Александр Гвоздик
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