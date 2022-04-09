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Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка Европы в марте

Легкая атлетика
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Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка Европы в марте

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады 2020 и чемпионка Европы по прыжкам в высоту 2022 Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой континента в марте.

Напомним, что наша соотечественница победила в Белграде (ЧЕ 2022) с результатом 2,02 метра.

Напомним, что Александр Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к поединку.

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