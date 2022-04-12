Советник Ред Булл: Мы думали, что с титулом чемпиона мира Ферстаппен немного успокоится

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне.

"Он переходит границы — он хочет слишком многого. В Австралии, на последнем секторе, это не сработало. Мы думали, что с титулом чемпиона мира он немного успокоится, но, возможно, ему нужен ещё один титул, чтобы он не выходил на гонки с таким давлением", — приводит слова Марко Formula1News.co.uk.

Ранее Марко выразил мнение, что гонщики его команды Серхио Перес и Макс Ферстаппен были равны на Гран-при Австралии.