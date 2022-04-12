УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Советник Ред Булл: Мы думали, что с титулом чемпиона мира Ферстаппен немного успокоится
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Советник Ред Булл: Мы думали, что с титулом чемпиона мира Ферстаппен немного успокоится

Другие виды
(1 голосов)

Но Макс по прежнему амбициозен

Советник Ред Булл: Мы думали, что с титулом чемпиона мира Ферстаппен немного успокоится

фото - formula1.com

Новина українською

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне.

"Он переходит границы — он хочет слишком многого. В Австралии, на последнем секторе, это не сработало. Мы думали, что с титулом чемпиона мира он немного успокоится, но, возможно, ему нужен ещё один титул, чтобы он не выходил на гонки с таким давлением", — приводит слова Марко Formula1News.co.uk.

Ранее Марко выразил мнение, что гонщики его команды Серхио Перес и Макс Ферстаппен были равны на Гран-при Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Хельмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...