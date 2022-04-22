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Шахматы. Украина и Норвегия проведут благотворительный матч с участием Карлсена и Иванчука
Зрители смогут пожертвовать средства для украинцев, пострадавших в результате войны в Украине.
23 апреля состоится благотворительный шахматный матч между командами Украины и Норвегии. Начало матча - в 14.00.
В состав сборной Украины вошли Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Юрий Кузубов и Александр Моисеенко.
Норвегию представят Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Оскар Гаг.
Каждый шахматист сыграет с каждым по одной партии с контролем 10'+10''.
Зрители смогут пожертвовать средства для украинцев, пострадавших в результате войны в Украине.
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