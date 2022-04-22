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Шахматы. Украина и Норвегия проведут благотворительный матч с участием Карлсена и Иванчука

Другие виды
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Зрители смогут пожертвовать средства для украинцев, пострадавших в результате войны в Украине. 

Шахматы. Украина и Норвегия проведут благотворительный матч с участием Карлсена и Иванчука

Новина українською

23 апреля состоится благотворительный шахматный матч между командами Украины и Норвегии. Начало матча - в 14.00.

В состав сборной Украины вошли Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Юрий Кузубов и Александр Моисеенко.

Норвегию представят Магнус Карлсен, Арьян Тари, Юхан-Себастьян Кристиансен и Оскар Гаг.

Каждый шахматист сыграет с каждым по одной партии с контролем 10'+10''.

Зрители смогут пожертвовать средства для украинцев, пострадавших в результате войны в Украине.

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В статье: Василий Иванчук шахматы Магнус Карлсен
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