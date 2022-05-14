Красота столицы: Виталий Кличко показал Киев перед дождем. Фото

Легенда супертяжелого веса, мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит столица нашей страны перед дождем. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Денис Беринчик показал , как помогает освобожденным городкам Харьковщины.