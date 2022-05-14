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Красота столицы: Виталий Кличко показал Киев перед дождем. Фото

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Наш главный город

Красота столицы: Виталий Кличко показал Киев перед дождем. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, мэр Киева Виталий Кличко показал, как выглядит столица нашей страны перед дождем. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Красота столицы: Виталий Кличко показал Киев перед дождем. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Денис Беринчик показал, как помогает освобожденным городкам Харьковщины.

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