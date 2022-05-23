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Ирина Геращенко - чемпионка международного турнира в Гроссето
Украинка достойно представила нашу страну
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала золото международного турнира. Напомним, что соревнования проходят в Гроссето.
27-летняя спортсменка с первой попытки взяла высоту 190 см. Её конкурентки не смогли покорить эту планку с трех попыток.
Ирина Геращенко пыталась покорить высоту 193 см, но все попытки Ирины не увенчались успехом.
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