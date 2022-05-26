Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Золотая Евролига. Мужская сборная Украины одержала победу над Хорватией и закрепилась на первой строчке в группе
Наша команда хорошо идет
фото - cev.eu
26 мая состоялся второй матч группы В "Золотой Евролиги" по волейболу среди мужчин, в котором встречались сборные Хорватии и Украины. В первом поединке, состоявшемся накануне, победили наши волейболисты со счетом 3:1.
Украинцы начали игру довольно уверенно, ведя 7:3. Однако соперники совсем не собирались сдаваться. Они заметно прибавили и все же партия осталась за нашей командой – 25:23.
Во втором сете уже лучше выглядели хорватские игроки, которые в итоге его же и выиграли – 20:25.
Все, что могла показать хорватская команда, осталось позади. Третья партия снова была за нашими ребятами, а в четвертой, вопрос о победителе матча был уже окончательно снят. В итоге 3:1 в матче.
После этой игры в активе украинской сборной стало 6 очков.
Мужчины. Группа В.
Украина – Хорватия
3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)
Популярное сейчас
- А заодно и орков. ВСУ снесли блокпост российской ДРГ на трассе Лисичанск-Бахмут
- Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
- Один погиб, другой - ранен: Воспитанники Шахтера воевали на стороне Л/ДНР
- Лидер украинской гимнастики снялся с клубного чемпионата мира из-за допуска россиянина
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО