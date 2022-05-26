Золотая Евролига. Мужская сборная Украины одержала победу над Хорватией и закрепилась на первой строчке в группе

26 мая состоялся второй матч группы В "Золотой Евролиги" по волейболу среди мужчин, в котором встречались сборные Хорватии и Украины. В первом поединке, состоявшемся накануне, победили наши волейболисты со счетом 3:1.

Украинцы начали игру довольно уверенно, ведя 7:3. Однако соперники совсем не собирались сдаваться. Они заметно прибавили и все же партия осталась за нашей командой – 25:23.

Во втором сете уже лучше выглядели хорватские игроки, которые в итоге его же и выиграли – 20:25.

Все, что могла показать хорватская команда, осталось позади. Третья партия снова была за нашими ребятами, а в четвертой, вопрос о победителе матча был уже окончательно снят. В итоге 3:1 в матче.

После этой игры в активе украинской сборной стало 6 очков.

Мужчины. Группа В.

Украина – Хорватия

3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)