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Золотая Евролига. Сборная Украины обыграла Румынию и расположилась на первом месте в турнирной таблице

Другие виды
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Победа осталась за нами

Золотая Евролига. Сборная Украины обыграла Румынию и расположилась на первом месте в турнирной таблице

Фото: www.euroleaguebasketball.net

Новина українською

В матче третьего круга Золотой Евролиги сборная Украины выиграла у Венгрии со счетом 3:1.

Наша команда проиграла первый и последний сет, но последующие выиграла, не давая соперницам набрать больше 20 очков.

Таким образом сборная Украины расположилась на первом месте с 7 очками в активе, на втором месте Румыния (4 очка) и тройку замыкает Венгрия (1 очко).

Золотая Евролига-2022. Женщины.

Украина – Венгрия 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:19)

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В статье: сборная Украины по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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