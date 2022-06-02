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Золотая Евролига. Сборная Украины обыграла Румынию и расположилась на первом месте в турнирной таблице
Победа осталась за нами
Фото: www.euroleaguebasketball.net
В матче третьего круга Золотой Евролиги сборная Украины выиграла у Венгрии со счетом 3:1.
Наша команда проиграла первый и последний сет, но последующие выиграла, не давая соперницам набрать больше 20 очков.
Таким образом сборная Украины расположилась на первом месте с 7 очками в активе, на втором месте Румыния (4 очка) и тройку замыкает Венгрия (1 очко).
Золотая Евролига-2022. Женщины.
Украина – Венгрия 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:19)
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