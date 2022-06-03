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Сборная Украины добыла волевую победу над Данией
Наша команда обеспечила себе первое место в турнирной таблице
Фото: NewsMakers
Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу в матче Золотой Евролиги-2022.
Украинская команда обыграла Данию, дожав соперника на тай-брейке – 3:2. Следующий матч украинцы сыграют 4 июня против датчан.
Завтрашний матч с Данией уже ничего не значит для "сине-желтых". В турнирной таблице наши волейболисты набрали 14 очков в пяти встречах и забронировали первое место.
Финал четырёх состоится 18-19 июня.
Золотая Евролига-2022. Мужчины
Украина – Дания 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)
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