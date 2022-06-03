  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины добыла волевую победу над Данией
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины добыла волевую победу над Данией

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда обеспечила себе первое место в турнирной таблице

Сборная Украины добыла волевую победу над Данией

Фото: NewsMakers

Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу одержала победу в матче Золотой Евролиги-2022.

Украинская команда обыграла Данию, дожав соперника на тай-брейке – 3:2. Следующий матч украинцы сыграют 4 июня против датчан.

Завтрашний матч с Данией уже ничего не значит для "сине-желтых". В турнирной таблице наши волейболисты набрали 14 очков в пяти встречах и забронировали первое место.

Финал четырёх состоится 18-19 июня.

Золотая Евролига-2022. Мужчины

Украина – Дания 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде