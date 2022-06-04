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Пулевая стрельба. Украина берет золото на этапе Кубка мира в Баку

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Пулевая стрельба. Украина берет золото на этапе Кубка мира в Баку

UA-Футбол
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Женская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).

Наша команда в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук была лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

В финале украинские спортсменки уверенно одолели команду Таиланда – 17:11.

Кубок мира по шаровой и стендовой стрельбе

Баку, Азербайджан

1. Украина

2. Таиланд

3. Южная Корея

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В статье: Елена Костевич пулевая стрельба
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