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Пулевая стрельба. Украина берет золото на этапе Кубка мира в Баку
Наши девушки самые лучшие
Женская сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).
Наша команда в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук была лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.
В финале украинские спортсменки уверенно одолели команду Таиланда – 17:11.
Кубок мира по шаровой и стендовой стрельбе
Баку, Азербайджан
1. Украина
2. Таиланд
3. Южная Корея
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