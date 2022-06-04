Пулевая стрельба. Украинцы Кулиш и Тихова завоевали серебро в миксте на этапе Кубка мира в Баку

Украинские стрелки Сергей Кулиш и Дарья Тихова завоевали серебряную награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) в смешанных соревнованиях.

Наши спортсмены показали второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений. В финале соревнований мы проиграли индийской паре – 12:16 . Это наша седьмая медаль на этапе Кубка мира в Баку.

Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Баку, Азербайджан

Смешанная команда

1. Индия

2. Украина

3. Польша