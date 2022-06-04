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Пулевая стрельба. Украинцы Кулиш и Тихова завоевали серебро в миксте на этапе Кубка мира в Баку
Молодцы
Украинские стрелки Сергей Кулиш и Дарья Тихова завоевали серебряную награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) в смешанных соревнованиях.
Наши спортсмены показали второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений. В финале соревнований мы проиграли индийской паре – 12:16. Это наша седьмая медаль на этапе Кубка мира в Баку.
Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Баку, Азербайджан
Смешанная команда
1. Индия
2. Украина
3. Польша
Напомним, что ранее женская сборная Украины
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