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Пулевая стрельба. Украинцы Кулиш и Тихова завоевали серебро в миксте на этапе Кубка мира в Баку

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Пулевая стрельба. Украинцы Кулиш и Тихова завоевали серебро в миксте на этапе Кубка мира в Баку

UA-Футбол
Новина українською

Украинские стрелки Сергей Кулиш и Дарья Тихова завоевали серебряную награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан) в смешанных соревнованиях.

Наши спортсмены показали второй результат в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений. В финале соревнований мы проиграли индийской паре – 12:16. Это наша седьмая медаль на этапе Кубка мира в Баку.

Кубок мира по пулевой и стендовой стрельбе. Баку, Азербайджан

Смешанная команда

1. Индия

2. Украина

3. Польша

Напомним, что ранее женская сборная Украины завоевала золото в командных соревнованиях.

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В статье: пулевая стрельба Сергей Кулиш
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