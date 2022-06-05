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Украинская тяжелоатлетка Маневская завоевала серебро на Чемпионате Европы 2022

Другие виды
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Поздравляем с отличным результатом

Украинская тяжелоатлетка Маневская завоевала серебро на Чемпионате Европы 2022

UWF

UA-Футбол
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Украинская атлетка Анастасия Маневская завоевала два "малых" и одно "большое" серебро на чемпионате Европы в Албании.

Наша спортсменка показала в рывке 107 кг и 130 кг в толчке (в весовой категории до 87 кг).

Золото у представительницы Норвегии Сольфрид Конды (109,143), а ТОП-3 замкнула грузинка Анастасия Хотфрид (106, 129).

Напомним, что ранее украинские стрелки взяли золото на этапе Кубка мира в Баку.

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Источник:
XSport

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