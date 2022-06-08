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Сборная Украины по артистическому плаванию назвала состав на чемпионат мира-2022
Нашу страну будет представлять 11 спортсменов
Фото: Sport.ua
Сборная Украины по артистическому плаванию назвала составный чемпионат мира по водным видам спорта.
На международной арене нашу страну будут представлять Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, Софья Мациевская, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Амелия Волынская, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина.
Чемпионат мира по водным видам спорта состоится 18 июня в Будапеште.
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Источник:sport.ua
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