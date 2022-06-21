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Романчук стал бронзовым призером ЧМ по плаванию вольным стилем

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Третья награда на мировых форумах для опытного украинца

Романчук стал бронзовым призером ЧМ по плаванию вольным стилем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль на Чемпионате мира в дисциплине 800 метров вольным стилем. Романчук пришел к финишу с результатом в 7:40.05.

Выиграл заплыв американец Бобби Финке, проплывший дистанцию ​​на 00.69 сек быстрее украинца. На второй позиции оказался немец Флориан Уэллброк.

Для 25-летнего Михаила Романчука это уже не первая награда на чемпионатах мира по плаванию. "Золото" он ни разу не брал, однако в 2017-м и 2019-м становился серебряным призером на дистанции 1500 м свободным стилем. 24 и 25 июня как раз состоятся полуфинальные и финальные заплывы ЧМ-2022 на полуторакилометровой дистанции, где Романчук также принимает участие.

Ранее мы сообщали, что украинская сборная по артистическому плаванию завоевала золото на ЧМ.

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В статье: Михаил Романчук
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