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С рекордом Украины и потерянным первым местом за 50м до финиша. Видео бронзового заплыва Романчука на ЧМ-2022

Другие виды
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Украинец до последнего боролся за первую позицию

С рекордом Украины и потерянным первым местом за 50м до финиша. Видео бронзового заплыва Романчука на ЧМ-2022

Фото: facebook.com/fina1908 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук финишировал третьим на Чемпионате мира 2022 года на дистанции 800 метров свободным стилем.

В начале дистанции украинец проигрывал лидеру больше секунды, однако уже на отметке 400 метров смог выйти в лидеры. Романчук его удерживал до последних пятидесяти метров, однако последний рывок лучше удался американцу Бобби Финке, а Михаил финишировал только третьим.

Тем не менее, этот заплыв все равно стал для него особенным. Финишный борт Романчук прикоснулся со временем 7:40.05 и установил рекорд Украины на этой дистанции. Предыдущий рекорд, к слову также принадлежал 25-летнему ровенчанину.

Добавим также, что Михаил Романчук владеет рекордами Украины на дистанциях 400 м и 1500 м свободным стилем.

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В статье: Михаил Романчук
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