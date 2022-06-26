ЧМ. Михаил Романчук финишировал пятым на дистанции 1500 метров свободным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук финишировал на 5 позиции на дистанции 1500 метров вольным стилем на проходящем в эти дни Чемпионате мира 2022 в венгерском Будапеште.

В квалификации украинец показал второе время, однако в финале проплыл с пятым результатом за 14:40,98. Михаил впервые с 2015-го не завоевал награду ЧМ на этой дистанции.

Победу с рекордом турнира одержал итальянец Грегорио Пальтриньери (14.32,80), Бобби Финке из США с серебром (14.36,70), немец Флориан Вельброк – бронзовая награда (14.36,94).

Напомним, что на дистанции 800 метров Романчук завоевал бронзу.