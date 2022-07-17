Очередной успех Хмиль и Лазаренко. Сборная Украины выиграла ЧЕ U-20 по пляжному волейболу

Сборная Украины победила на чемпионате Европы U-20 по пляжному волейболу, обыграв в финале сборную Латвии в двух сетах. Ранее, на ЧЕ U-22, украинки также заняли призовое место, став третьими.

На предыдущем турнире Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко вышли в финал, но все же проиграли – американкам Меган Крафт и Эмили Стокман со счетом 1:2.

Сейчас же украинки обыграли латвиек Даниэлу Константинову и Ливу Эбере со счетом 2:0 (21:13, 21:17). Примечательно, что эта победа стала первой для пары Хмиль-Лазаренко в возрастной категории U-20.