Тур де Франс 2022. Датчанин Йонас Вингегаард одержал победу в велогонке

Окончилась ежегодная 24-дневная велогонка Тур де Франс. На этот раз победу одержал датский велосипедист Йонас Вингегаард, в прошлом году занявший второе место.

Серебро же этого года досталось словенцу Тадею Погачару, победителю последних двух заездов Тур де Франс. Он также занимал третье место на испанской Вуэльте в 2019 году. На французской гонке этого года бронзу взял британец Герайнт Томас, выигрывавший Тур де Франс в 2018 году.

К сожалению, Украина не была представлена на Тур де Франс этого года ни одним велогонщиком. За последние 10 лет лишь двое украинцев принимали участие во французской велогонке: Андрей Гривко (5 раз) и Ярослав Попович (1 раз).