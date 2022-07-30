Украинцы завоевали еще 6 медалей на Европейском юниорском олимпийском фестивале

Сборная Украины завоевала еще 6 наград на Европейском юниорском олимпийском фестивале 2022, который проходит в эти дни в Банской Быстрице (Словакия).

Так, золотыми призерами соревнований стали дзюдоистки Елизавета Литвиненко и Диана Семченко. Серебро добыли в гимнасты Радомир Стельмах (в свободных упражнениях и на коне), Дмитрий Прудко (упражнения на кольцах) и пловец Иван Гарбарчук (100 метров баттерфляй).

Всего в активе сборной 15 медалей (6 – 4 – 5) и 5 ​​место в командном зачете. В соревнованиях принимает участие 3600 атлетов из 48 стран Европы. Украину представляют 46 спортсменов.