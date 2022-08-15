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Украинец Болдырев добыл золото на ЧЕ-2022 по скоростном скалолазанию
Благодаря ошибке поляка Даниил сумел первым покорить высоту
Фото - Facebook
Украинец Даниил Болдырев получил золотую награду на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене.
Болдырев победил в мужском скоростном скалолазании поляка Мартина Деньские. Для украинца это второе золото на ЧЕ.
Еще один украинец Ярослав Ткач не смог пробиться в полуфинал.
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022
Скоростное скалолазание
1. Даниил Болдырев (Украина)
2. Мартин Деньские (Польша)
3. Гийом Моро (Франция)
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