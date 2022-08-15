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Украинец Болдырев добыл золото на ЧЕ-2022 по скоростном скалолазанию

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Благодаря ошибке поляка Даниил сумел первым покорить высоту

Украинец Болдырев добыл золото на ЧЕ-2022 по скоростном скалолазанию

Фото - Facebook

Новина українською

Украинец Даниил Болдырев получил золотую награду на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене.

Болдырев победил в мужском скоростном скалолазании поляка Мартина Деньские. Для украинца это второе золото на ЧЕ.

Еще один украинец Ярослав Ткач не смог пробиться в полуфинал.

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022

Скоростное скалолазание

1. Даниил Болдырев (Украина)

2. Мартин Деньские (Польша)

3. Гийом Моро (Франция)

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