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Михаил Кохан вышел в финал чемпионата Европы-2022
Михаил Гаврилюк не смог себе гарантировать место в финале
фото - Reuters
В Мюнхене (Германия) на чемпионате Европы-2022 завершилась квалификация легкой атлетики в метании молота среди мужчин.
Михаилу Кохану и Михаилу Гаврилюку для выхода в финал необходимо было выполнить норматив – 77.5 метра, или по итогам выступлений двух групп попасть в список 12 сильнейших.
Гаврилюк выполнил две из трех попыток: в зачет пошла вторая из них – на 71.14 м. Кохан показал в стартовой попытке в Мюнхене метнул молот на 75.08 метра, а во второй улучшил результат на 40 см – 75.48 м. В последней попытке Михаилу удалось выполнить норматив – 77.85 м – и гарантировать себе место в финале.
Напомним, что благодаря Кохану Украина во второй раз будет представлена в финале мужского метания молота на чемпионате Европы.
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