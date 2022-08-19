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Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх взяли серебро на ЧЕ-2022

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Украинцы могли возглавить список лучших

Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх взяли серебро на ЧЕ-2022

Фото: sports4world.com

Новина українською

Алексей Середа и Кирилл Болюх получили серебро на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки украинцы уступили только представителям Великобритании.

Среда и Болюх были близки к золоту, но в последней попытке потеряли шансы на золотую медаль.

Украинцы набрали 68 баллов, а британцы – 76. На третьем месте расположилась Германия.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду: 10 м синхрон. Мужчины

Великобритания – 390.48

Украина (Алексей Середа и Кирилл Болюх) – 388.02

Германия – 369.30

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