Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх взяли серебро на ЧЕ-2022
Украинцы могли возглавить список лучших
Фото: sports4world.com
Алексей Середа и Кирилл Болюх получили серебро на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки украинцы уступили только представителям Великобритании.
Среда и Болюх были близки к золоту, но в последней попытке потеряли шансы на золотую медаль.
Украинцы набрали 68 баллов, а британцы – 76. На третьем месте расположилась Германия.
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду: 10 м синхрон. Мужчины
Великобритания – 390.48
Украина (Алексей Середа и Кирилл Болюх) – 388.02
Германия – 369.30
Популярное сейчас
- Москва истерит после взрывов в Крыму и обвиняет США в эскалации
- Луческу: Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день
- Тренер АЕКа: Во втором тайме были ошибки, но и Днепр-1 прибавил в игре
- Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО