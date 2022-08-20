  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. В США стартовали Международные Игры воинов 2022, Украина имеет мощное представительство
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В США стартовали Международные Игры воинов 2022, Украина имеет мощное представительство

Другие виды
(1 голосов)

Пусть победит мир

В США стартовали Международные Игры воинов 2022, Украина имеет мощное представительство

ukrinform.ru

UA-Футбол
Новина українською

В американском Орландо (штат Флорида) стартовали Международные Игры воинов 2022. Об этом сообщает Укринформ.

Сборная Украины впервые примет участие в таких соревнованиях. Наша команда представлена ​​32 спортсменами, из них есть и ветераны, и действующие военные, получившие ранения.

Церемония открытия прошла в комплексе Уолта Диснея ESPN Wide World of Sports.

Справка: Игры воинов – соревнования, организованные Командованием подготовки и доктрины Сухопутных войск США, продолжатся до 28 августа.

Для участия в них прибыло около 300 спортсменов, представляющих армии Соединенных Штатов и стран-союзниц.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде