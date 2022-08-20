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В США стартовали Международные Игры воинов 2022, Украина имеет мощное представительство
Пусть победит мир
ukrinform.ru
В американском Орландо (штат Флорида) стартовали Международные Игры воинов 2022. Об этом сообщает Укринформ.
Сборная Украины впервые примет участие в таких соревнованиях. Наша команда представлена 32 спортсменами, из них есть и ветераны, и действующие военные, получившие ранения.
Церемония открытия прошла в комплексе Уолта Диснея ESPN Wide World of Sports.
Справка: Игры воинов – соревнования, организованные Командованием подготовки и доктрины Сухопутных войск США, продолжатся до 28 августа.
Для участия в них прибыло около 300 спортсменов, представляющих армии Соединенных Штатов и стран-союзниц.
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