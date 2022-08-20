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Украинка выиграла серебро на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме

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Поздравляем с отличным результатом

Украинка выиграла серебро на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Антонина Вышиванова выиграла серебряную награду на проходящем на днях в Риме (Италия) Чемпионате Европы по водным видам спорта.

Наша спортсменка в дисциплине прыжки с 20-метровой вышки (хай-дайвинг) показала результат 295,4 балла, что позволило ей взять второе место.

Золото у представительницы Германии Ирис Шмибауэр (309,3 балла), а ТОП 3 замкнула местная Элиза Козетти (284,3 балла).

В настоящее время Украина занимает вторую позицию в общекомандном зачете, уступая только Италии.

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