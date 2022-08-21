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Украинцы берут еще три медали в последний день ЧЕ по водным видам спорта
Молодцы
фото - canoeicf.com
Украинские спортсмены продолжают удачно выступать на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.
Так, наша Людмила Лузан стала уже двукратным серебряным призером чемпионата Европы в каноэ-одиночке.
Вторую награду такого же сорта она завоевала на дистанции 200 метров (ранее на дистанции 500 метров).
Еще одно серебро в копилку команды на этой же дистанции на байдарках-одиночках положил Николай Синюк (KL2), а бронзовую награду на этой же дистанции завоевала Марина Мажула (KL1).
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