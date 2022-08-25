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Марк Падун остановился в шаге от победы на шестом этапе в Вуэльте
Велогонщик немного сдал в конце
Украинский велогонщик команды "Education First" Марк Падун мог одержать победу на шестом этапе Вуэльты-2022.
Падун оказался самым сильным среди участников, но на последнем подъеме за 6,7 км до финиша Марка догнали. В итоге Падун финишировал 20-м с отставанием в 2 минуты и 39 секунд.
Победу на этапе одержал австралиец Джей Уайн из команды "Alpecin Deceuninck".
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Источник:Sport.ua
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