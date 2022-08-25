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Марк Падун остановился в шаге от победы на шестом этапе в Вуэльте

Другие виды
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Велогонщик немного сдал в конце

Марк Падун остановился в шаге от победы на шестом этапе в Вуэльте

Новина українською

Украинский велогонщик команды "Education First" Марк Падун мог одержать победу на шестом этапе Вуэльты-2022.

Падун оказался самым сильным среди участников, но на последнем подъеме за 6,7 км до финиша Марка догнали. В итоге Падун финишировал 20-м с отставанием в 2 минуты и 39 секунд.

Победу на этапе одержал австралиец Джей Уайн из команды "Alpecin Deceuninck".

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В статье: Марк Падун
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Источник:
Sport.ua

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