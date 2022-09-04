  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Олег Верняев поздравил Харлан с днем рождения. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Верняев поздравил Харлан с днем рождения. Фото

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Забавные

Олег Верняев поздравил Харлан с днем рождения. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, легендарную саблистку Ольгу Харлан с днем рождения, который она отмечает сегодня, 4 сентября. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Олег Верняев поздравил Харлан с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась фото в патриотическом купальнике.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде