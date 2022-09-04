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Олег Верняев поздравил Харлан с днем рождения. Фото
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Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил свою соотечественницу, легендарную саблистку Ольгу Харлан с днем рождения, который она
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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