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Главу Федерации волейбола Украины избрали президентом Восточно-Европейской волейбольной ассоциации
За проголосовало 7 человек
Руководитель Федерации волейбола Украины Михаил Мельник избран президентом Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации (EEVZA).
"Я получил семь голосов, а Фарид Хилилов только один, проголосовав сам за себя. Он увидел, что я все равно выиграю, и отдал свой голос мне, - прокомментировал свое назначение Михаил Григорьевич. - Это очень серьезная должность, которая принесет много пользы волейбольной Украине. Я сразу предложил много нововведений. Думаю, что президент ПВЛУ Владимир Дубинский также будет доволен. Ведь я стараюсь проводить различные соревнования, в том числе среди клубов и национальных сборных стран-участниц EEVZA. Надеюсь, что они станут традиционными полуофициальными турнирами."
Отметим, что Европейская конфедерация волейбола поделена на шесть зональных ассоциаций. Украина относится к Восточно-Европейской. Вместе с ней в этот момент туда входят 8 стран: Грузия, Армения, Азербайджан, Эстония, Латвия, Литва, Польша.
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