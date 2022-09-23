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ФИДЕ выступила с заявлением относительно скандала Карлсена и Ниманна

Другие виды
(2 голосов)

Один из игроков подозревается в обмане

ФИДЕ выступила с заявлением относительно скандала Карлсена и Ниманна

TWITTER.COM/FIDE_CHESS

Новина українською

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выступила с официальным заявлением относительно продолжающегося скандала между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном.

В начале сентября Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу.

"Мы твёрдо верим, что чемпион мира несёт моральную ответственность, связанную с его статусом, поскольку он рассматривается как глобальный посол игры. Его действия влияют на репутацию его коллег, спортивные результаты и в конечном итоге могут нанести ущерб нашей игре. Мы уверены, что были лучшие способы справиться с этой ситуацией.

В то же время мы разделяем его глубокую озабоченность по поводу ущерба, который мошенничество наносит шахматам. ФИДЕ много лет ведёт борьбу с ним, и мы подтверждаем нашу политику абсолютной нетерпимости к мошенничеству в любой форме. Будь то онлайн или за доской, обман остаётся обманом. Мы твёрдо привержены этой борьбе и вложили средства в формирование группы специалистов для разработки сложных превентивных мер, которые уже применяются на ведущих мероприятиях ФИДЕ", — говорится в заявлении главы федерации Аркадия Дворковича на сайте ФИДЕ.

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В статье: ФИДЕ
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