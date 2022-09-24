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Гутцайт: Среди освобожденных Героев – трое спортсменов

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Гутцайт: Среди освобожденных Героев – трое спортсменов

Мінмолодіспорту

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что среди освобожденных 215 героев Украины 22 сентября 2022 года есть три спортсмена. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Среди освобожденных Героев – трое спортсменов. Тренер по кикбоксингу WAKO – Александр Немков, президент РК "Азовец", эксигрок Национальной сборной команды Украины по регби – Анатолий Егоров, чемпион Украины по стрельбе среди Вооруженных Сил Украины, член сборной команды Львовской области по армрестлингу – Артем Каширин" – написал министр.

Напомним, что ранее украинский боксер Станислав Артеменко погиб в Еленовке.

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В статье: Вадим Гутцайт
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