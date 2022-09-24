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Украинские парагребцы взяли золото на ЧМ по академической гребле
Другая пара украинцев взяла бронзу в академической гребле
Фото: iSport
Сборная Украины продолжает выступление на чемпионате мира-2022 по академической гребле. Вчера украинцы и украинки уже успели завоевать три медали на соревновании – и все три бронзовые.
Сегодня же двум украинским парагребцам – Светлане Богуславской и Ярославу Коюде – удалось взять первую золотую медаль для сборной. Второе место в миксте заняла пара из Польши, третье – из Франции.
Другая пара украинцев выиграла сегодня еще одну бронзу, уже четвертую для сборной. Станислав Ковалев и Игорь Хмара сенсационно сумели ворваться в тройку призеров по академической гребле среди легких пар.
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