Португалия забанила семерых велогонщиков за допинг

Португальское антидопинговое агентство дисквалифицировало семерых велогонщиков из местной команды "W52-FC Porto". Ранее десять членов организации были отстранены от участия в соревнованиях.

Трое из забаненных велогонщиков – бывшие чемпионы заезда Volta a Portugal. Среди таковых: Жоао Родригеш, наказанный на семь лет за применение запрещенных методов, а также за нарушения в биологическом паспорте спортсмена.

Рикардо Местре был дисквалифицирован на три года – у него нашли гормон роста Соматрофин. У Руи Виньяса, также забаненного на три года, нашли кортикостероид Бетамефазон. Остальные четыре наказанных члена команды также получили трёхлетние баны за хранение запрещенных препаратов.