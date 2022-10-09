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Португалия забанила семерых велогонщиков за допинг
В результате скандала национальное Антидопинговое агентство ужесточило правила
Фото: OJogo
Португальское антидопинговое агентство дисквалифицировало семерых велогонщиков из местной команды "W52-FC Porto". Ранее десять членов организации были отстранены от участия в соревнованиях.
Трое из забаненных велогонщиков – бывшие чемпионы заезда Volta a Portugal. Среди таковых: Жоао Родригеш, наказанный на семь лет за применение запрещенных методов, а также за нарушения в биологическом паспорте спортсмена.
Рикардо Местре был дисквалифицирован на три года – у него нашли гормон роста Соматрофин. У Руи Виньяса, также забаненного на три года, нашли кортикостероид Бетамефазон. Остальные четыре наказанных члена команды также получили трёхлетние баны за хранение запрещенных препаратов.
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