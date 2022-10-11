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Женская сборная Италии по волейболу стала первым полуфиналистом ЧМ по волейболу
Команда уверенно обыграла своих соперниц
Женская сборная Италии первыми вышли в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Нидерландах и Польше. В четвертьфинальном матче команда Италии обыграла соперниц из Китая.
Самым результативным игроком матча стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, принесшая своей команде 29 очков.
За выход в финал итальянские волейболистки сыграют с победительницами четвертьфинала между сборными Бразилии и Японии.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/4 финала
Италия – Китай – 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:17)
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