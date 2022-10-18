Камила Конотоп добыла три золотые медали на чемпионате Европы до 23 лет

Украинская спортсменка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 23-х лет.

Напомним, соревнования проходят в Дурресе (Албания).

Камилла участвовала в весовой категории до 59 кг. Украинка стала первой в рывке, подняв штангу весом в 104 кг. В толчке она также показала лучший результат – 116 кг.

Отметим, что Камила установила рекорд Европы в рывке в своей возрастной категории.