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Камила Конотоп добыла три золотые медали на чемпионате Европы до 23 лет

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Камила Конотоп добыла три золотые медали на чемпионате Европы до 23 лет

фото - dinamo.kharkiv.ua

Новина українською

Украинская спортсменка Камила Конотоп завоевала три золотые медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 23-х лет.

Напомним, соревнования проходят в Дурресе (Албания).

Камилла участвовала в весовой категории до 59 кг. Украинка стала первой в рывке, подняв штангу весом в 104 кг. В толчке она также показала лучший результат – 116 кг.

Отметим, что Камила установила рекорд Европы в рывке в своей возрастной категории.

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В статье: Камила Конотоп
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Источник:
XSport.ua

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