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Накамура – чемпион мира по шахматам Фишера. Магнус Карлсен – на третьем месте
В финале проиграл россиянин Непомнящий
Фото: The Hollywood Reporter
Американский шахматист Хикару Накамура победил в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. В решающем противостоянии он обыграл россиянина Яна Непомнящего.
Победитель турнира определился в "Армагеддоне", поскольку в первых четырех матчах по два раза победили оба участника финала. Магнус Карлсен занял третье место, обыграв узбекистанца Нодирбека Абдусатторова.
Чемпионат мира по шахматам Фишера
Финал
Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия) –– 2:2 (1:0)
Матч за бронзу
Магнус Карлсен (Норвегия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) –– 3:1
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