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Накамура – чемпион мира по шахматам Фишера. Магнус Карлсен – на третьем месте

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В финале проиграл россиянин Непомнящий

Накамура – чемпион мира по шахматам Фишера. Магнус Карлсен – на третьем месте

Фото: The Hollywood Reporter

UA-Футбол
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Американский шахматист Хикару Накамура победил в финале чемпионата мира по шахматам Фишера. В решающем противостоянии он обыграл россиянина Яна Непомнящего.

Победитель турнира определился в "Армагеддоне", поскольку в первых четырех матчах по два раза победили оба участника финала. Магнус Карлсен занял третье место, обыграв узбекистанца Нодирбека Абдусатторова.

Чемпионат мира по шахматам Фишера

Финал

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия) –– 2:2 (1:0)

Матч за бронзу

Магнус Карлсен (Норвегия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) –– 3:1

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В статье: шахматы Магнус Карлсен Хикару Накамура Ян Непомнящий
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