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Капитан сборной Украины выиграл Суперкубок Италии по волейболу. Его признали MVP матча
Плотницкий зажег
Во вторник, 1 ноября, состоялся матч за Суперкубок Италии по волейболу, в котором сошлись чемпион "Чивитанова" и обладатель национального кубка "Перуджа", за которую выступает капитан сборной Украины Олег Плотницкий.
Матч получился удивительно упрямым и бескомпромиссным. Олег Плотницкий вышел на замену в третьем сете и стал заметной фигурой в составе своей команды. Он набрал 11 очков, в частности, выполнив три эйса на подаче. Именно Олег был назван самым ценным игроком финала Суперкубка (в турнире принимают участие четыре лучшие команды в прошлом сезоне). "Перуджа" победила 3:2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:22, 15:8).
Напомним, что Олег Плотницкий дважды становился чемпионом Украины в составе харьковского "Локомотива". С "Перуджей" он уже третий раз выигрывает Суперкубок Италии, в прошлом чемпионате команда украинца финишировала второй, ныне идет в лидерах.
Добавим, что в начале осени Олег Плотницкий вместе со сборной Украины дошел до четвертьфинала Чемпионата мира по волейболу, что является самым высоким достижением в истории национальной команды.
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