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Женская сборная Украины по гандболу снова деклассировала Люксембург в квалификации на ЧМ-2023
Без шансов
фото - ФГУ
2 ноября женская сборная Украины по гандболу провела второй матч против команды Люксембурга в рамках европейской квалификации к чемпионату мира 2023 года.
Наша команда снова одержала победу. На этот раз разница в счете составила 19 очков (30:11).
Украина благодаря этим двум победам вышла на следующую стадию отбора. Финальная часть ЧМ состоится в декабре 2023 года в Дании, Норвегии и Швеции.
Гандбол. Женщины. Квалификация ЧМ-2023
Украина – Люксембург – 30:11 (14:6)
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