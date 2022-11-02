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Женская сборная Украины по гандболу снова деклассировала Люксембург в квалификации на ЧМ-2023

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Женская сборная Украины по гандболу снова деклассировала Люксембург в квалификации на ЧМ-2023

фото - ФГУ

Новина українською

2 ноября женская сборная Украины по гандболу провела второй матч против команды Люксембурга в рамках европейской квалификации к чемпионату мира 2023 года.

Наша команда снова одержала победу. На этот раз разница в счете составила 19 очков (30:11).

Украина благодаря этим двум победам вышла на следующую стадию отбора. Финальная часть ЧМ состоится в декабре 2023 года в Дании, Норвегии и Швеции.

Гандбол. Женщины. Квалификация ЧМ-2023

Украина – Люксембург – 30:11 (14:6)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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