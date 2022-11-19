Председатель WADA: Доверие к России и ее антидопинговой системе чрезвычайно низкое

Глава WADA Витольд Банька прокомментировал возможность возобновления деятельности РУСАДА – российского антидопингового агентства. Его слова цитирует Inside the Games:

"Процесс будет тщательно оценен, мы не наивны.

Нам нужно будет проверить каждое условие восстановления. Проверка означает не просто принять чье-то слово.

Мы знаем, что доверие к россии и ее антидопинговой системе чрезвычайно низко, и, конечно, для этого есть причина, когда вы смотрите на прошлое. Я думаю, что мы можем сказать, что они совершили самое ужасное преступление в спорте.

Поэтому мы не будем воспринимать документы за чистую монету и будем проводить какие-либо необходимые дальнейшие действия" – сказал он.

Напомним, что в 2019 году деятельность РУСАДА была признана манипулятивной (скрывались результаты допинг-тестов).