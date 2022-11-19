 Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023

Другие виды
(1 голосов)

Хорошая жеребьевка

Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023

ФГУ/Автор невідомий

Новина українською

Женская сборная Украины по гандболу сыграет со сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2023.

Жеребьевка была произведена сегодня, 19 ноября. "Сине-желтые" были несеяными и должны были получить в сопернице команду, участвовавшую на Евро-2022. Северная Македония на континентальном первенстве заняла последнее место, квалифицировавшись на турнир за счет статуса хозяйки.

Кроме Северной Македонии, украинкам могли выпасть: Хорватия, Испания, Германия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Сербия и Швейцария.

Начнут украинские спортсменки в плей-офф с матча в гостях, а затем сыграют в номинально домашнем поединке. Встречи состоятся 7-8 апреля и 11-12 апреля соответственно.

Отметим, что гандбольный Мундиаль-2023 состоится в Дании, Норвегии и Швеции в ноябре-декабре следующего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат мира по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук ФГУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде