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Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023
Хорошая жеребьевка
ФГУ/Автор невідомий
Женская сборная Украины по гандболу сыграет со сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2023.
Жеребьевка была произведена сегодня, 19 ноября. "Сине-желтые" были несеяными и должны были получить в сопернице команду, участвовавшую на Евро-2022. Северная Македония на континентальном первенстве заняла последнее место, квалифицировавшись на турнир за счет статуса хозяйки.
Кроме Северной Македонии, украинкам могли выпасть: Хорватия, Испания, Германия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Сербия и Швейцария.
Начнут украинские спортсменки в плей-офф с матча в гостях, а затем сыграют в номинально домашнем поединке. Встречи состоятся 7-8 апреля и 11-12 апреля соответственно.
Отметим, что гандбольный Мундиаль-2023 состоится в Дании, Норвегии и Швеции в ноябре-декабре следующего года.
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