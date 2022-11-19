Женская сборная Украины по гандболу узнала соперника в решающем раунде отбора на ЧМ-2023

Женская сборная Украины по гандболу сыграет со сборной Северной Македонии в плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2023.

Жеребьевка была произведена сегодня, 19 ноября. "Сине-желтые" были несеяными и должны были получить в сопернице команду, участвовавшую на Евро-2022. Северная Македония на континентальном первенстве заняла последнее место, квалифицировавшись на турнир за счет статуса хозяйки.

Кроме Северной Македонии, украинкам могли выпасть: Хорватия, Испания, Германия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Сербия и Швейцария.

Начнут украинские спортсменки в плей-офф с матча в гостях, а затем сыграют в номинально домашнем поединке. Встречи состоятся 7-8 апреля и 11-12 апреля соответственно.

Отметим, что гандбольный Мундиаль-2023 состоится в Дании, Норвегии и Швеции в ноябре-декабре следующего года.