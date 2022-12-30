Магнус Карлсен - чемпион мира по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

В последнем туре норвежцу нужно было обыграть узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова, с чем Карлсен успешно справился. За весь турнир Карлсен набрал 16 очков. Второе место занял Хикару Накамура, третье – у Айка Мартиросяна.

Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду. Это уже четвёртая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду.