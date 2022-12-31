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Карлсен выиграл чемпионат мира по блиц-игре в шахматы
Отличная игра
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил на чемпионате мира-2022 по блиц-игре в шахматы. Мундиаль прошел в городе Алматы (Казахстан).
Карлсен набрал 16 очков (из 21 возможных) и сумел обойти своих конкурентов – серебряного призера Хикару Накамуру (15) из США и армянина Айка Мартиросяна (15).
Единственный представитель Украины Александр Моисеенко набрал 9 очков и занял 130 место.
В женском рапид-турнире чемпионкой стала Бибисара Асаубаева и Казахстана (13 очков из 17), опередившая Хампи Коннеру из Индии (12,5) и Полину Шувалову из россии (12).
Украинка Наталья Букса набрала 9.5 очков (27-е место), Анна Ушенина тоже имеет 9,5 очков (32-е место), Юлия Осьмак – 9 очков (42-е место).
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